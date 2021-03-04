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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 475 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 02:24 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 418 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و57 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 165546 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11221 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1563932 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 10216 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 260 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 318 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 155070 حالة.
قطر تسجل 475 إصابة جديدة بكورونا
قطر تسجل 475 إصابة جديدة بكورونا

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