السبكي: منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف لتحسين الخدمة الطبية

أكد الدكتور أحمدالسبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين.وأوضح السبكي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المنظومة تهدف أيضا إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.وأشار إلى أنه يتم متابعة أعمال التطوير داخل المنشآت الطبية بكافة محافظات المرحلة الأولى أولا بأول بهدف الوصول إلى الأهداف المطلوبة.