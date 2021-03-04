«عبد المنعم السيد: برامج تطوير أسر الريف نالت دعم المؤسسات الدولية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، أن برنامج تطوير القرى نال دعما كبيرا من قبل شركاء التنمية والتعاون الدوليين، فقد أشاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتزام القيادة السياسية بدعم أهداف مصر للتنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية في تصريحات لـ "الدستور" أن الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي في مصر للفترة 2018-2023، تعمل حاليا على توسيع نطاق هذه الشراكة وتبني على الدروس المستفادة من الماضي، بهدف تحويل حياة ملايين المصريين من خلال تعزيز قدرة وصمود المزارعين، وتمكين المرأة، والاستجابة للعمل الإنساني.وأشار " السيد" إلى أنه تم الإعلان عن توسيع الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم أكثر من مليون مزارع حتى عام 2030، ومن المخطط من خلال هذه الشراكة دعم قدرات 280 ألف مزارع صغير بـ 64 قرية في محافظة الأقصر تحديدًا، بالإضافة إلى أربع محافظات أخرى في منطقة صعيد مصر، كما ستقدم المساعدة للمزارعين لتنظيم أنفسهم في مجموعات من 70 شخصًا في المجموعة الواحدة لتعزيز دمج الأراضي فيما بينهم ومضاعفة دخولهم.وأشاد رئيس مركز القاهرة، أن من النماذج الناجحة للتعاون التنموي مع المؤسسات الدولية “قرية البغدادي"، فهي واحدة من بين 64 قرية في صعيد مصر يدعمها المشروع المشترك الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي.وأضاف عبد المنعم، أن المؤسسات الدولية تساعد صغار المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، وتشجع على استخدام تقنيات توفير المياه واستخدام حلول مبتكرة أخرى، وقد ارتفعت دخول المشاركين في المشروع بنسبة 45٪ ويتوسع المشروع حاليًا ليصل إلى مليون مزارع في 500 قرية بحلول عام 2023