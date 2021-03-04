بوتين: وباء كورونا آخذ في الانحسار.. وما زالت هناك تحديات كثيرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن فيروس "كورونا" المستجد آخذ في الانحسار، موضحا أنه لا تزال هناك تحديات كثيرة وخطيرة.وقال بوتين خلال لقائه اليوم الخميس، مع متطوعي "حركة عموم روسيا للمساعدة المتبادلة": "إنه على الرغم من أن الوباء يتراجع ببطء، ولكن لا يزال لدينا العديد من التحديات، وكلها خطيرة بطبيعتها، لذا هناك حاجة لعملكم، ودعمكم مطلوب وآمل ألا تتركوا هذه العمل".يذكر أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أعلن أمس، أنه من المتوقع أن تتحقق المناعة الجماعية ضد فيروس "كورونا" بين الروس في النصف الأول من هذا العام.وكان موراشكو قد أعلن في وقت سابق أن الفترة من فبراير إلى مارس من العام الجاري قد تكون نقطة تحول في مكافحة وباء "كورونا" في روسيا، مشيرا إلى أنه بعد هذه الفترة ستبدأ الجائحة بالتراجع.