بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا في مستشفى كفر شكر

أعلن الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، البدء في تشغيل مركز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بمستشفى كفر شكر المركزي الذي جرى تطويره مؤخرًا.وقال وكيل الوزارة، إن هناك مركزين للتطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة القليوبية هما مركز اللقاحات بمستشفى كفر شكر المركزي، ومركز اللقاحات بمستشفى معهد ناصر.وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه بدء اليوم الخميس، تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، للمواطنين الذين قد سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني.