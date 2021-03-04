وتنشر " الدستور " في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس 4-3-2021، رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال التالي:-

2 - تسجيل مستخدم جديد وتسجيل الدخول.3 - قراءة كراسة الشروط وموقف الحجز.4 - الضغط على استخراج رقم استمارة وتحويل المبلغ المطلوب.5 - اختيار الوحدة أو الأرض التي ترغب بها عند فتح باب الحجز.

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خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

1 - الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي هنا .

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

2 - اختيار الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.3 - كتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة.4 - اضغط على تسجيل الدخول.5 - من خلال الاتصال على رقم 188 الخط الساخن لوزارة الإسكان، وذلك من الممكن أن يتم الاتصال على رقم 5777.1 - يكون مصري الجنسية.2 - يجب ألا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد عن 69 عاما.3 - يتم شراء كراسة الشروط من المنافذ المتاحة.4 - يجب أن يكون من أهالي المحافظة التي يتم فيها تقديم طلب الحصول على شقة.