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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الخميس 04/مارس/2021 - 03:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، تصدر محركات البحث العالمي "جوجل"، حيث يرغب كثير من المواطنين الذين قدموا أوراقهم في شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر معرفة نتيجة شقق الإسكان.

رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس 4-3-2021، رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال التالي:-

1 - تسجيل الدخول من قبل المتقدم للحصول على وحدة سكنية من خلال رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي التالي:- (هنا).
2 - تسجيل الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
3 - اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.
4 - تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية ثم كلمة السر.
- بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول.
- يوجد لدى الصفحة أيقونة لإنشاء حساب جديد على الموقع.

طريقة حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

1 - الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من هنا.
2 - تسجيل مستخدم جديد وتسجيل الدخول.
3 - قراءة كراسة الشروط وموقف الحجز.
4 - الضغط على استخراج رقم استمارة وتحويل المبلغ المطلوب.
5 - اختيار الوحدة أو الأرض التي ترغب بها عند فتح باب الحجز.

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خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

1 - الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي هنا.

2 - اختيار الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.
3 - كتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة.
4 - اضغط على تسجيل الدخول.
5 - من خلال الاتصال على رقم 188 الخط الساخن لوزارة الإسكان، وذلك من الممكن أن يتم الاتصال على رقم 5777.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

1 - يكون مصري الجنسية.
2 - يجب ألا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد عن 69 عاما.
3 - يتم شراء كراسة الشروط من المنافذ المتاحة.
4 - يجب أن يكون من أهالي المحافظة التي يتم فيها تقديم طلب الحصول على شقة.

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