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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: مقررات تدريبية لأفراد الجيش لمناهضة الأفكار المتطرفة

الخميس 04/مارس/2021 - 02:17 م
أفراد الجيش
أفراد الجيش
ا ش ا
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أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، حزمة مقررات ووثائق جديدة للاستعانة بها كمواد تدريب للجنود الأمريكيين على مواجهة النعرات المتطرفة واليمينية المتشددة.

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد تحدد أربعة أهداف للقادة الذين يتطرقون لهذه القضية، وهى تتضمن مراجعة معنى يمين القسم على الدستور الذي يؤديه كافة الأفراد العسكريين، وتقييم للأفعال المحظورة بموجب هذا اليمين وفي مقدمتها خدمة الوطن بتجرد ونزاهة بعيدا عن التعصب والتحزب والعنصرية.

وكان وزير الدفاع الأمريكى قد مارس ضغوطا على الأفراد العسكريين من أجل إعادة النظر فى يمين القسم عندما ينضمون للخدمة العسكرية، وقال الوزير في رسالة بالفيديو موجهة إلى الأفراد العسكريين "أعيدوا قراءة كلمات القسم وفكروا فيما تعنيه حقا، وفكروا فى الوعود التى تقدموها لأنفسكم ولزملائكم ولمواطنيكم".

وأوضح البنتاجون أن الوثائق تعيد تذكير الأفراد العسكريين بأنه فى الوقت الذى يتمتعون فيه بحق حرية التعبير، فإن التعبير الذى يتعارض أو يمنع إنجاز المهام بصورة منظمة أو يمثل خطرا للولاء والنظام والمهام أو معنويات القوات ربما يتم تقييده فى ظل بعض الظروف".

وكان مسئولو الدفاع قد كافحوا منذ سنوات من أجل استئصال التطرف بين العسكريين، ومع ذلك برزت المشكلة إلى السطح يوم 6 يناير الماضي عندما اقتحم مؤيدون للرئيس السابق ترامب، ومن بينهم بعض الأفراد العسكريين الحاليين والمحاربين القدماء مقر الكونجرس الأمريكي لمحاولة منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس بايدن في الانتخابات.

وأشار البنتاجون إلى أن سياسة وزارة الدفاع تحظر على الأفراد العسكريين تأييد أو المشاركة في جماعات عنصرية أو متطرفة أو عصابات إجرامية، بما فى ذلك جمع تبرعات أو التظاهر لتأييد مثل هذه الجماعات آو تجنيد أعضاء لها وتدريبهم أو تنظيمهم أو قيادتهم أو توزيع مواد خاصة بهم.

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