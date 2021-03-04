رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جمهور يسرا عن ظهورها الأخير: «كل ما تكبر تحلى»

الخميس 04/مارس/2021 - 03:46 م
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
هويدا سعيد
طباعة
نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وعصرية.

ارتدت الفنانة القديرة قميصًا باللون الأبيض، معه توب لامع باللون السيلفار، وقد اعتمدت مكياجًا بسيطًا وناعمًا مع أحمر للشفاه، وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلًا علي ظهرها.

نالت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيها وجاءت التعلقيات: "كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، إنتي جميلة في كل حالاتك، أنا بعشق رقتك".

وتعتبر الفنانة يسرا أيقونة من أيقونات الموضة، حيث تتميز بالبساطة في إطلالتها، وتبتعد عن التكلف في أختياتها للمكياج، ودائمًا ما تفضل في تسريحات شعرها أن تتركة منسدلًا علي ظهرها.

النظام الغذائي
دائمًا ما تظهر الفنانة بقوام ممشوق مما جعل كثيرين من متابعيها يتساءل عن سر رشاقتها، وكانت قد صرحت في أحد الحوارات التليفزيونية عن نظامها الغذائي قائلة: "إنها تحرص دائمًا على ممارسة التمارين الرياضية في الصباح، تناول الأطعمة الصحية، الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة، النوم الكافي فهي تنام من 7 إلى 8 ساعات، وتتناول فنجانًا من الزنجبيل الدافئ ليلًا ونهارًا؛ لما فيه من فوائد كثيرة.

موضوعات متعلقة

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

الأكثر قراءة

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون "الشهر العقاري" ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

تحذير بعد فرار عشرات التماسيح من مزرعة بجنوب إفريقيا

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

أغرب من الخيال.. حكايات من حياة رجاء الرفاعي ويوسف إدريس

«المرأة التي رحلت».. قصة ديفيد هربرت لورانس عن عقل المرأة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

أحمد الحجار يستعيد ذكريات التسعينات فى أوبرا الإسكندرية