جمهور يسرا عن ظهورها الأخير: «كل ما تكبر تحلى»

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وعصرية.ارتدت الفنانة القديرة قميصًا باللون الأبيض، معه توب لامع باللون السيلفار، وقد اعتمدت مكياجًا بسيطًا وناعمًا مع أحمر للشفاه، وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلًا علي ظهرها.نالت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيها وجاءت التعلقيات: "كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، إنتي جميلة في كل حالاتك، أنا بعشق رقتك".وتعتبر الفنانة يسرا أيقونة من أيقونات الموضة، حيث تتميز بالبساطة في إطلالتها، وتبتعد عن التكلف في أختياتها للمكياج، ودائمًا ما تفضل في تسريحات شعرها أن تتركة منسدلًا علي ظهرها.النظام الغذائيدائمًا ما تظهر الفنانة بقوام ممشوق مما جعل كثيرين من متابعيها يتساءل عن سر رشاقتها، وكانت قد صرحت في أحد الحوارات التليفزيونية عن نظامها الغذائي قائلة: "إنها تحرص دائمًا على ممارسة التمارين الرياضية في الصباح، تناول الأطعمة الصحية، الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة، النوم الكافي فهي تنام من 7 إلى 8 ساعات، وتتناول فنجانًا من الزنجبيل الدافئ ليلًا ونهارًا؛ لما فيه من فوائد كثيرة.