«الغش» بطريقة «تقسيم الشاشة» في امتحانات الثاني الثانوي بمدارس شبرا

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للقسمين الأدبي والعلمي وعلم النفس للقسم الأدبي بالفصل الدراسي الأول بمدارس حي شبرا مصر، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتداول طلاب تسريب أسئلة وأجوبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس على تطبيق الرسائل «تليجرام»، وقاموا بالغش على نطاق واسع ما جعل الكثير من الطلاب لا يستطيعون تحديد مستوى الامتحانات.قال أحد الطلاب بالقسم الأدبي، إنه استطاع حل الامتحان بالكامل ولا يعرف تحديد مستواه إلا أنه أعتمد على الإجابات المسربة حيث يقوم الطلاب باستخدام خاصية تقسيم شاشة «التابلت» حيث يقوموا بفتح جزء منها للامتحان وجزء آخر لتطبيق «التليجرام» ونقل الإجابات منه.