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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية

الخميس 04/مارس/2021 - 02:13 م
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
نيفين أشرف
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أدانت وزارة خارجية البحرينية، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة جازان، وطائرة دون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي اعترضت ودمرت الصاروخ والطائرة المسيرة. ‏

>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها اليوم الخميس، وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، فيما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية من أجل ردع تلك الاعتداءات الحوثية الإرهابية وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة جازان، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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