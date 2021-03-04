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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حلفاء الناتو يجرون تدريبات متزامنة فوق بحر البلطيق والبحر الأسود

الخميس 04/مارس/2021 - 02:12 م
الناتو
الناتو
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أجرى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات عسكرية متزامنة فوق بحر البلطيق والبحر الأسود للتأكد من استعداد القوات المتحالفة للعمل معًا والاستجابة لأي تهديد.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو في بيان: "إن منطقتي البلطيق والبحر الأسود لهما أهمية استراتيجية بالنسبة للحلف، وتدل مثل هذه الأحداث التدريبية على أننا نضطلع بمهمتنا الأساسية التي تتمثل في ردع العدوان ومنع الصراع والحفاظ على السلام".

وأقلعت قاذفتان من النرويج من طراز (B-1) للقوات الجوية الأمريكية للتدريب مع طائرات مقاتلة من بولندا وإيطاليا وألمانيا فوق بحر البلطيق، وحلقت جميعًا فوق عواصم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وفي حدث منفصل، شاركت طائرتان مقاتلتان فرنسيتان من طراز رافال من حاملة الطائرات شارل ديغول مع طائرتين إسبانيتين من طراز (F-18) من مهمة الناتو في رومانيا في تدريبات شملت سفن حربية تابعة للناتو في البحر الأسود.

وشهدت مناورات البحر الأسود قيام المقاتلات الفرنسية والإسبانية باستفزاز الدفاعات الجوية لمجموعة الناتو الثانية المضادة للألغام الموجودة حاليًا في المنطقة. وواجه أسطول الباحثين عن الألغام التابعين لحلف شمال الأطلسي، بدعم من ثلاث مقاتلات رومانية من طراز (F-16)، هجمات محاكاة من الطائرات الفرنسية والإسبانية، التي شملت الصواريخ المضادة للسفن. ودعمت التدريبات طائرة تابعة لنظام الإنذار والمراقبة المحمولة جوًا تابعة لحلف الناتو (أواكس)، والتي حلقت من قونية في تركيا وطائرة إيطالية للتزود بالوقود من طراز (KC-767.)

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