وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

توفي إلى رحمة الله اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الخميس، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".ونعى النائب مصطفى بكري اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.وقال بكري في بيان صحفي مقتضب: "البقاء لله في رحيل أستاذنا القدير والنائب الوطني الجليل د. كمال عامر -تغمد الله الفقيد برحمته وألهم الأسرة وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".