الطاقة الذرية تكشف إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران لكن بشرط

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، عن عقد اجتماع فني مع إيران في بداية أبريل المقبل.وفي التفاصيل، قال جروسي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس «نأمل أن تعقب الاجتماع عملية فنية أو سياسية، فإيران قبلت مبادرة لتوضيح قضايا عالقة مثل جزيئات اليورانيوم، ووافقت على التعاطي مع جهود تبديد القلق من أنشطتها».وأوضح: «لا أعرف ما إذا كنا سنتوصل لنتيجة مع إيران أم لا، لكن يجب إبقاء الباب مفتوحًا، التطور مع إيران مهم، لكن لا علاقة له بإعادة عمل المفتشين بشكل كامل، وإذا أحسنت إيران النية يمكن التوصل إلى حلول، ويجب أن تحدث مفاوضات مباشرة مع إيران للحصول على إجابات شافية، لقد قدمنا أسئلة لإيران ولم نحصل على أجوبة ذات مصداقية».وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وجود تغييرات بالبروتوكول الإضافي الخاص بعمليات التفتيش المفاجئة.وفي وقت سابق، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الأوربيين والولايات المتحدة سيعرضون مشروع قرار على وكالة الطاقة الذرية يدين تعليق إيران عمليات التفتيش ببرنامجها النووي.