5043 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 5043 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أنه تم تسجيل 3396 حالة شفاء من الفيروس، فضلًا عن 24 حالة وفاة.وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالمرض منذ بدء انتشار الوباء 713 ألفًا و994 حالة، وأن عدد حالات الوفاة الكلية بلغت 13 ألفًا و507 أشخاص، وعدد حالات الشفاء من المرض بلغت 650 ألفًا و15 شخصًا.