عقود الزواج تسجل أعلى مستوى لها منذ بداية كورونا في نوفمبر الماضي

عادت معدلات الزواج بين المصريين لترتفع مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية جائحة كورونا بنسبة 11.5% بنهاية العام الماضي، حيث بلغ عدد عقود الزواج 79.8 ألف عقد زواج خلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 71.6 ألف عقد خلال الشهر نفسه من عام 2019، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن عقود الزواج سجلت أكبر تراجع خلال شهر مارس 2020 بعد أن هبطت بنسبة 30.1% لتسجل 45 ألف عقد مقابل 64.4 ألف عقد خلال الشهر نفسه من العام السابق، تزامنًا مع قرار الحكومة إغلاق قاعات الأفراح، والنوادي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.يشار إلى أن إجمالي عدد عقود الزواج بلغ 175.5 ألف عقد زواج خلال أشهر الموجة الأولى من جائحة كورونا من عام 2020 مقابل 202.6 ألف عقد زواج خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 13.3%.