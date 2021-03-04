«الزراعة»: تحصين 4.5 مليون رأس ماشية ضد« القلاعية الوادي المتصدع»

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.و أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و322 ألف و873 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم مليون و369 ألف و89 رأس أبقار، و723 ألف و654 رأس جاموس، و201 ألف و734 رأس أغنام، و28 ألف و396 رأس ماعز، حتى 2 مارس الجاري.وتحصين 2 مليون و230 ألف و249 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم مليون و295 ألف و622 رأس أبقار، و716 ألف و834 رأس جاموس، و188 ألف و115 رأس أغنام، و28 ألف و356 رأس ماعز، و1322 راس جمال، حتى 2 مارس الجاري.و نظرًا لإقبال المواطنين وتجاوبهم مع حملات التحصين، قرر وزير الزراعة مد الحملة لمدة 15 يوم إضافية لدورها في حماية الثروة الحيوانية من الامراض والاوبئة.