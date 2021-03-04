جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح مركز تعليم الكبار بكلية التربية في تحقيق أكبر رقم قياسي منذ لإنشائه وذلك بنجاحه في محو أمية 2943 مواطن من محافظة أسيوط خلال دورة يناير 2021، مشيدًا بدور المركز وعمله الدءوب والمثمر في المساهمة في جهود الدولة من أجل محو الأمية.ومن جانبها أشارت الدكتورة مها غانم إلى احتلال جامعة أسيوط المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية بنجاحها في محو أمية 5444 مواطن خلال العام الجامعي 20192021، وذلك في إطار عمل مركز تعليم الكبار وما يقوم به من عمل في هذا الإطار في الإشراف على طلاب كلية التربية وتأهيلهم للتعامل مع كبار الدارسين ومحو أمية الأفراد بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار والجهات المختصة بالمحافظة.وقال الدكتور عادل رسمي عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز أن دورة يناير 2021 شهدت جهد متميز من طلاب الكلية المشاركين في محو الأمية والذي يُعد محو أمية 8 أفراد شرطًا أساسيًا للتخرج، موضحًا أن الكلية قامت بتكريم الطالبة مارثا صموئيل حنا الطالبة بالفرقة الرابعة شعبة تعليم أساسي علوم والتى قامت بفتح فصل لمحو الأمية في القوصية وقامت فيه بضم 26 دارس نجح فيه 18 مواطن منهم 10 ذكور و8 إناث وهو ما يُعد جهدًا متميزًا لطالبة واحدة.