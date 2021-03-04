الداخلية التونسية: القبض على 5 عناصر تكفيرية بعدة ولايات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، القبض على 5 عناصر تكفيرية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، بولايات بنعروس، وبنزرت، ونابل وسوسة.وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مصلحة الوقاية من الإرهاب للحرس الوطني ببن عروس، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه، ومحكوم عليه بسنة سجن، كما تم القبض على عنصريين تكفيريين في ولاية بنزرت، الأول محكوم عليه بعشر سنوات سجن، والثاني محكوم عليه بسنة.وذكرت وزارة الداخلية التونسية، أنه تم القبض بولاية نابل على عنصر تكفيري محكوم عليه بسبع سنوات سجن.وفي ولاية سوسة، تم إلقاء القبض على عنصر تكفيري آخر محكوم عليه بسنتين.