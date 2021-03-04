تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي في الشرقية بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 93 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي بتكلفه إجماليه بلغت 12 مليار و356 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمه قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.وجه المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.ومن جانبه أوضح المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي أبو حاكم بمركز الزقازيق بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة 75% ونسبة تنفيذ شبكات الانحدار 95%، وجار مضاعفة الاعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى من المتوقع الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية العام الجاري ليعود بالنفع والفائدة علي أبناء القرية والقري المجاورة.