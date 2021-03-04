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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لجنة أراضي الدولة: تسليم 27 ألف عقد و42 ألف حالة جاهزة للتقنين

الخميس 04/مارس/2021 - 03:35 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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أصدرت مكاتب تقنين أراضي الدولة بالمحافظات، أكثر من 27 ألف عقد للمواطنين حتى الآن، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وكشف تقرير لوزارة التنمية المحلية، قدمه اللواء محمود شعراوي، خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع، عن أن مكاتب التقنين بالمحافظات تعمل بشكل دائم فى المعاينات وإجراءات التقنين رغم ظروف كورونا، مشيرًا إلى أن نسبة ما تم إنجازه من عقود التقنين يمثل نحو 16% من إجمالي الطلبات التي استوفت الشروط.

وأضاف التقرير أن نحو 42 ألف طلب آخر تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بمعاينتها وتسعيرها وأصبحت جاهزة للتقنين واستصدار العقود بعد سداد مقدم التعاقد، وقال الوزير إن لجان الفحص انتهت إلى رفض نحو 21 ألف طلب نظرًا لعدم استيفائها لشروط التقنين الواردة بالقانون وتواصل لجان التقنين تحت إشراف مباشر من المحافظين العمل على إنجاز باقي الحالات.

وأكد المهندس شريف اسماعيل على عدد من الثوابت التى يجب الالتزام بها من جانب المحافظات في التقنين، أولها التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين والتعاقد سواء بتوفير عدد كافٍ من منافذ التعامل ومن الكوادر المسئولة عن التقنين أو اختصار الإجراءات قدر الإمكان، الثاني عدم المغالاة فى التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي ومراجعة الأسعار حسب طبيعة كل منطقة، اقتصاديًا أو اجتماعيًا، الثالث النظر بجدية في التظلمات المقدمة من المواطنين سواء كانت بسبب رفض الطلبات أو التسعير لأن الهدف ليس تحصيل أموال وإنما تقنين أوضاع المواطنين وتسليم العقود لكل من أثبت جدية مع تقديم كل التسهيلات والتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المساحات الصغيرة بالقرى والمناطق الفقيرة مراعاة لظروفهم.

وقال إسماعيل: إن الدولة جادة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط حرصًا على مصالح المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية، مشددًا على استمرار لجان المراجعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات ومراجعة إجراءات التقنين بهدف دفع معدلات الإنجاز وسرعة الإجراءات، مؤكدًا ضرورة العمل على الانتهاء من تقنين الحالات الجاهزة خلال الشهور القادمة.

وقال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن رئيس اللجنة كلف الأمانة بالتنسيق مع التنمية المحلية للمتابعة الدائمة لعمليات التقنين ومراجعة كل التظلمات والقرارات الصادرة بشأنها، وكذلك ما تم اتخاذه فى المحافظات من إجراءات للتيسير على المواطنين فى ملف التقنين والتزام المسئولين عن هذا الأمر بتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة حقوق المواطنين وعدم المغالاة في التسعير.

وأضاف أن المهندس شريف إسماعيل كلف الأمانة الفنية أيضًا بإعداد تقرير بالملاحظات التي رصدتها لجنة المتابعة المركزية في بعض المحافظات والتنسيق مع التنمية المحلية لتلافيها حرصًا على رفع معدلات الإنجاز في التقنين.

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