روسيا تقوم بكل ما في وسعها لتلبية الطلبات الأجنبية على لقاح كورونا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده تقوم بكل ما في وسعها لتلبية الطلبات الأجنبية على اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، مشددًا على أن هذه التوريدات ليست مساعدات إنسانية.وقال بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ردًا على سؤال حول الشكل الذي يمكن به توريد اللقاح الروسي إلى سلوفاكيا "هذه تعد مساعدة في ظروف الشح العالمي في اللقاحات، وروسيا تبذل كل ما بوسعها لتلبية احتياجات مواطنيها، وكذلك الطلبات العديدة من الدول الأخرى".وأضاف بيسكوف: "تصدير اللقاح ليس عملية إنسانية، وموسكو ستلبي طلبات سلوفاكيا"، مشيرًا إلى رغبة السلوفاك في تلقي هذا اللقاح.وأكد أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي يتواصل مع السلوفاك وسوف يلبي احتياجاتهم، مكررًا مرة أخرى أن هذه ليست مساعدة إنسانية وتابع: "اللقاح له ثمن، وهذه التكلفة أقل من تكلفة اللقاحات الأخرى".