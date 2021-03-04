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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة مدير الشئون القانونية بجامعة المنوفية وآخرين للمحاكمة التأديبية

الخميس 04/مارس/2021 - 02:05 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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أحالت وزارة العدل، في القضية رقم 22 لسنة 63 قضائية عليا مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنوفية، ومديرين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية وإدارية.

كشفت التحقيقات أن مديرين بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنوفية، والمدير العام خالفوا أحكام مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص إخلالًا بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بأن قدما الأول والثاني بيانًا للجنة التفتيش معتمد من الثاني مفاده عدم صدور أحكام في الدعاوى إختصاصهما لمدة عام بالمخالفة للحقيقة والواقع.

وأضافت التحقيقات أن المحال الأول بمفرده، تراخى في تحرير مذكرة بالرأي في الفتوى رقم 172 لسنة 2017 بالمخالفة للتعليمات، وأهمل المحال الثالث بمفرده الإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاسته، ما أدى إلى عدم إمساك الإدارة لسجلات ودفاتر قيد العقود وإجراءات التنفيذ الصادرة لصالح الجامعة، جهة عمله وتوزيع العمل على الأعضاء الفنيين، وعدم قيد الأعمال الأعمال القانونية الأخرى مما أدى الى عدم استيفاء بيانات سجلي قيد الأحكام والقضايا تحت الرفع، أهمل المحال الثالث في الإشراف ومتابعة أعمال مروؤسيه مما أدى إلى إرتكابهم مخالفات قانونية.

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