إسبانيا: إعطاء 4.06 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه جرى إعطاء 4.06 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.وتشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في البلاد بلغ 151 ألفا و228 جرعة من اللقاح في اليوم، وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.3 عام لتطعيم 75 % من السكان بجرعتين من اللقاح.وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الفيروس قبل نحو 8 أسابيع.