تخصيص 40 فدانًا لإنشاء جامعة دمنهور الأهلية في إدكو

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إنشاء جامعة دمنهور الاهلية على مساحة 40 فدان أملاك دولة الواقعة بناحية مركز إدكو، وذلك استجابة لكتاب المحافظة رقم 757 فى ديسمبر 2020 وطلب جامعة دمنهور بالموافقة على المشروع.وأكد محافظ البحيرة أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مشيرًا إلى أنه سيتم إنهاء نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.