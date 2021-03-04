الهند: اعتقال 3 من قوات شرطة ميانمار بعد عبورهم الحدود لطلب اللجوء

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة من رجال شرطة ميانمار بعد دخولهم الأراضي الهندية طلبًا للجوء بدلًا من تنفيذ أوامر الجيش، وذلك بعد مرور نحو شهر من إطاحة جيش "ناي بي داو" بالحكومة المنتخبة بزعامة أونج سان سوتشي في انقلاب عسكري.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن ستيفن لالريناوما مدير الشرطة في ولاية ميزورام شمال شرق الهند، قوله "إن الأفراد الثلاثة عبروا الحدود إلى داخل الأراضي الهندية بالقرب من قرية (لونجكاوله) الواقعة على بعد 13 كيلومترًا (8 أميال) من الحدود مع ميانمار أمس الأربعاء".وأضاف لالريناوما أنهم فروا من ميانمار لأن قوات الجيش كانت تتعقبهم بعد أن رفضوا الانصياع لبعض الأوامر ولكن دون الإشارة إلى هذه الأوامر، موضحًا أنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية ولم يكن بحوزتهم أي أسلحة عندما تم العثور عليهم داخل الأراضي الهندية.يشار إلى أن الهند تشارك حدود بطول 1643 كيلومترًا (1020 ميلًا) مع ميانمار، حيث قتل أكثر من 50 شخصًا معظمهم من المتظاهرين السلميين منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته في الأول من فبراير الماضي.