الاستخبارات العراقية تدمر قنابر للهاون تابعة لداعش غربي نينوي

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس تدمير قنابر للهاون كانت تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.وأفادت المديرية في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية بأن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة 43، تمكنت من خلال معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، من ضبط 13 قنبرة هاون 120 ملم كان الدواعش يستخدمونها كعبوات ناسفة في ناحية تل عبطة غربي نينوى"، مضيفًا أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيًا"