رئيس الأركان العماني يبحث مع وزير الدفاع البريطاني تعزيز العلاقات

بحث رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العمانية الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي، مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي يزور السلطنة حاليًا، تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، لاسيما في المجال العسكري.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.