بعد وصفها بالجميلة في أخر ظهور.. أبرز اطلالات هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صوره لها مؤاخرًا على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام" بإطلاله ساحرة، وعلق جمهورها علي الصورة:" قمر سبحان الله، جميلة ياهبة، وعلق آخر: انتي ازاي جميلة كدا".أخر ظهور لـ هبهظهرت هبة مجدي وهي ترتدي جاكت جلد أزرق، وحرصت علي وضع مياج يتناسب مع الاطلاله، وقد تركت شعرها الاسود الطويل منسدلًا.إطلالتهاتشتهر هبة مجدي بإطلالتها البسيطة التي تميزها، بالإضافة إلى جسمها الرشيق، الذي تتبع معه نظاما غذائيا صحيا.تسريحات شعرهاتفضل دائما هبة مجدي البساطة في اختيارها تسريحات شعرها، فضل دائما الظهور بالشعر الاسود الطويل المنسدل علي كتافيها، مع اختيار مكياج ذات الون تربية هادئة، بسبب حبها لعدم التكلف.يذكر أن الفنانه ستشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي، ونصحبكم مع مجموعة من ابرز اطلالات الفنانه هبة مجدي.