رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد وصفها بالجميلة في أخر ظهور.. أبرز اطلالات هبة مجدي

الخميس 04/مارس/2021 - 01:58 م
هبة مجدي
هبة مجدي
هويدا سعيد
طباعة
نشرت الفنانة هبة مجدي صوره لها مؤاخرًا على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام" بإطلاله ساحرة، وعلق جمهورها علي الصورة:" قمر سبحان الله، جميلة ياهبة، وعلق آخر: انتي ازاي جميلة كدا".

أخر ظهور لـ هبه
ظهرت هبة مجدي وهي ترتدي جاكت جلد أزرق، وحرصت علي وضع مياج يتناسب مع الاطلاله، وقد تركت شعرها الاسود الطويل منسدلًا.

إطلالتها
تشتهر هبة مجدي بإطلالتها البسيطة التي تميزها، بالإضافة إلى جسمها الرشيق، الذي تتبع معه نظاما غذائيا صحيا.

تسريحات شعرها
تفضل دائما هبة مجدي البساطة في اختيارها تسريحات شعرها، فضل دائما الظهور بالشعر الاسود الطويل المنسدل علي كتافيها، مع اختيار مكياج ذات الون تربية هادئة، بسبب حبها لعدم التكلف.

يذكر أن الفنانه ستشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي، ونصحبكم مع مجموعة من ابرز اطلالات الفنانه هبة مجدي.


موضوعات متعلقة

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

السيسي ينعى اللواء كمال عامر: معلمي وأستاذي وقائدي وواحد من أغلى رجال مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

الأكثر قراءة

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

السيسي ينعى اللواء كمال عامر: معلمي وأستاذي وقائدي وواحد من أغلى رجال مصر

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون "الشهر العقاري" ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

تحذير بعد فرار عشرات التماسيح من مزرعة بجنوب إفريقيا

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

أغرب من الخيال.. حكايات من حياة رجاء الرفاعي ويوسف إدريس

«المرأة التي رحلت».. قصة ديفيد هربرت لورانس عن عقل المرأة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

أحمد الحجار يستعيد ذكريات التسعينات فى أوبرا الإسكندرية