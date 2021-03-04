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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المجمع المقدس يختتم أعمال جلسته الأولى برئاسة البابا تواضروس

الخميس 04/مارس/2021 - 01:58 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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انتهت الجلسة الأولى للمجمع المقدس، منذ قليل، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكان قد بدأ المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، جلسته العامة في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ومشاركة ٩٧ من أعضاء المجمع المقدس، بينما اعتذر عدد من الأعضاء نظرًا لتعذر السفر إلى مصر بسبب ظروف فيروس كوروناالمستجد، إلى جانب ظروف صحية أعاقت بعض الآباء المطارنة والأساقفة.

وشهد المقر البابوي بالقاهرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، اجتماعات لجان المجمع المقدس الأثني عشر، للخروج بعدد من التوصيات التي يناقشها المجمع في جلسته اليوم ويقر منها ما يتوافق عليه الأعضاء المشاركون لتتحول إلى قرارات مجمعية ملزمة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المجمع المقدس بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا المستجد.


وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وعقدت 10 لجان للمجمع المقدس اجتماعاتها على مدار 3 أيام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع لجنتي الدائمة وشئون المهجر.

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