الرئاسة الروسية: دمرنا جميع أسلحتنا الكيميائية

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن روسيا دمرت جميع الأسلحة الكيماوية لديها وتنتظر قيام الدول الاخرى بذلك، بما في ذلك الولايات المتحدة.وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: " إن روسيا أعلنت عن تدمير جميع الأسلحة الكيميائية الموجودة على أراضيها منذ سنوات عديدة".وأضاف بيسكوف:" نحن امتثلنا بالكامل لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، وليس لدى روسيا أسلحة كيميائية حاليا". وتابع قائلا:" بالمناسبة نحن نتوقع أن يقوم بعض نظرائنا بذلك، والامتثال أيضًا لأحكام هذه الاتفاقية، فهناك عدد من الدول التي لديها أسلحة كيميائية على أراضيها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية ".