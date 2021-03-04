غدا.. مصر للطيران تسير 59 رحلةً

تسير مصر للطيران غدًا الجمعة، ٥٩ رحلة جوية بمعدل ٤٥ رحلة دولية، و٩ رحلات داخلية، و٥ رحلات شحن جوي، تنقل أكثر من ٥١٨٣ راكبا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، جوانزو، لاجوس، كازابلانكا، ابوچا، الدوحة، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، نيويورك، چوبا، أثينا، بودابست، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، اربيل، أبوظبي، ميونخ، برلين، فرانكفورت، عنتيبي.فين حين تسير الرحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.