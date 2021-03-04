معهد المشورة بالمعادي يُطلق دورة «تربية الأبناء» في مايو

أعلن معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورة جديدة للمشورة بعنوان " تربية الأبناء"، وذلك ابتداءً من شهر مايو المقبل.وتهدف دورة " تربية الأبناء" إلى دعم الأسرة المسيحية في تنشئة أجيال سوية نفسيًا من الأطفال والشباب، من خلال مناهج المشورة المسيحية.وتعد الدورة شرطًا أساسيًا لمن يريد اجتياز دبلومة المشورة المسيحية الخاصة بخدام الأسرة بالكنائس المختلفة.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.