مطبات صناعية في المناطق الأكثر كثافة مرورية بالبياضية

نفذت مركز ومدينة البياضية، برئاسة محمد صحصاح، بالتنسيق مع مديرية الطرق والإدارة العامة للمرور، مطبات صناعية في المناطق الأكثر كثافة مرورية ومناطق المدارس.وقامت مديرية الطرق بأعمال المطبات على الطرق بعد موافقة إدارة المرور عليها، وجارٍ استكمال المطبات تباعًا طبقًا للخطة الموضوعة من مديرية الطرق، كما تمت متابعة أعمال التوسعة الجارية على المسار السياحى، وكذا أعمال النظافة عليه حتى مدخل كوبري البغدادي.جدير بالذكر أن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أطلق إشارة البدء في توسعة طريق المسار السياحي لخدمة أهالي المحافظة والزائرين للمحافظة لاستيعاب الكثافة المرورية والأتوبيسات السياحية والسيارات الخاصة.