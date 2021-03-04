مطبات صناعية في المناطق الأكثر كثافة مرورية بالبياضية

مطبات صناعية في المناطق الأكثر كثافة مرورية بالبياضية
الخميس 04/مارس/2021 - 01:56 م
هدى الأميرطباعة
نفذت مركز ومدينة البياضية، برئاسة محمد صحصاح، بالتنسيق مع مديرية الطرق والإدارة العامة للمرور، مطبات صناعية في المناطق الأكثر كثافة مرورية ومناطق المدارس.
وقامت مديرية الطرق بأعمال المطبات على الطرق بعد موافقة إدارة المرور عليها، وجارٍ استكمال المطبات تباعًا طبقًا للخطة الموضوعة من مديرية الطرق، كما تمت متابعة أعمال التوسعة الجارية على المسار السياحى، وكذا أعمال النظافة عليه حتى مدخل كوبري البغدادي.
جدير بالذكر أن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أطلق إشارة البدء في توسعة طريق المسار السياحي لخدمة أهالي المحافظة والزائرين للمحافظة لاستيعاب الكثافة المرورية والأتوبيسات السياحية والسيارات الخاصة.
وقامت مديرية الطرق بأعمال المطبات على الطرق بعد موافقة إدارة المرور عليها، وجارٍ استكمال المطبات تباعًا طبقًا للخطة الموضوعة من مديرية الطرق، كما تمت متابعة أعمال التوسعة الجارية على المسار السياحى، وكذا أعمال النظافة عليه حتى مدخل كوبري البغدادي.
جدير بالذكر أن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أطلق إشارة البدء في توسعة طريق المسار السياحي لخدمة أهالي المحافظة والزائرين للمحافظة لاستيعاب الكثافة المرورية والأتوبيسات السياحية والسيارات الخاصة.