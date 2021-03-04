المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في زيادة معدل التوظيف في الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 78% بحلول عام 2030، وذلك في خطتها بشأن الحقوق الاجتماعية التي نُشرت اليوم الخميس.وهذا من شأنه أن يمثل زيادة بنسبة 5 نقاط مئوية، بعد توظيف 1ر73% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما عام 2019.وجاءت استراتيجية المفوضية بعد ارتفاع معدل البطالة خلال جائحة كورونا، كما استمر معدل البطالة مرتفعا خلال الشهور القليلة الماضية.وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إن الشباب كانوا الأكثر تضررا.