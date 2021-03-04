«صحة البحيرة»: تجهيز مكانين للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا

أكد الدكتور محمود طلحة كيل وزارة الصحة، تجهيز مكانين لحملة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا من المواطنين، التي تتم على مستوى الجمهورية، أحدهما بالمعهد الطبى القومى بدمنهور والثانى بمستشفى الكبد بدنشال بمركز دمنهور.وشهد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة والدكتور أسامة البلكى مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور، اليوم الخميس تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس بالمعهد الطبى القومى بدمنهور.وأشار طلحة انه تم تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع مراكز المحافظة،واليوم تم بدء تطعيم المجموعة الأولى من كبار السن، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الأخرى، باللقاحات المتوافرة ضد الفيروس.وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة انة سيتم اول يوم تطعيم ١٠٠ مواطن ممن تنطبق عليهم الشروط وتم اخطارهم من خلال موقع وزارة الصحة فى رسائل تم إرسالها لهم من خلال الهاتف المحمول تضمنت المكان والساعة حتى لا يحدث تزاحم مشيرًا انة تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات تلقى اللقاح.