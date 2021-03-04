ضبط سائق ميكروباص متهم بدهس شابين في حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط السائق المتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر دهسهما بسيارته الخاصة حال استقلالهما دراجة بخارية بمنطقة حلوان.البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى حلوان العام مفادها مصرع شاب وإصابة آخر، في حادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين انه حال استقلال الضحايا دراجة بخارية، اصطدم بهم سائق ميكروباص، ما أسفر عن وفاة احدهما وإصابة الآخر.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.