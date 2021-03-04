«السيستم موقعش».. طلاب ثانية ثانوي بالفيوم يشيدون بامتحان اللغة الثانية

انتهى طلاب الصف الثاني بالفيوم، اليوم الخميس، من أداء امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، معبرين عن فرحتهم بسهولة الامتحانات، مؤكدين أنها فى مستوى الطالب المتوسط.وأكدت طالبات مدرسة الثانوية بنات وعائشة حسانين بالفيوم، أن الامتحان كان في مستوي الجميع، وأن مشكلة السيستم "اتحلت وموقعش".وأكد الدكتور أكرم حسني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني.وأكد وكيل الوزارة ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.