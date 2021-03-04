«السيستم موقعش».. طلاب ثانية ثانوي بالفيوم يشيدون بامتحان اللغة الثانية
الخميس 04/مارس/2021 - 01:51 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
انتهى طلاب الصف الثاني بالفيوم، اليوم الخميس، من أداء امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، معبرين عن فرحتهم بسهولة الامتحانات، مؤكدين أنها فى مستوى الطالب المتوسط.
وأكدت طالبات مدرسة الثانوية بنات وعائشة حسانين بالفيوم، أن الامتحان كان في مستوي الجميع، وأن مشكلة السيستم "اتحلت وموقعش".
وأكد الدكتور أكرم حسني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني.
وأكد وكيل الوزارة ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.
وأكدت طالبات مدرسة الثانوية بنات وعائشة حسانين بالفيوم، أن الامتحان كان في مستوي الجميع، وأن مشكلة السيستم "اتحلت وموقعش".
وأكد الدكتور أكرم حسني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني.
وأكد وكيل الوزارة ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.