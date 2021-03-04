254 مليون دولار صادرات مصر لسوريا خلال 11 شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لسوريا بلغت 254 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020، مقابل 251 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 3 ملايين دولار خلال عام.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من سوريا سجلت تراجعت لـ 79.5 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 83 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.5 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.