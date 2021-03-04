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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بروتوكول تعاون بين «بحوث الإلكترونيات» ومعهد شنغهاي لنقل التكنولوجيا

الخميس 04/مارس/2021 - 01:50 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
ريم محمود _ إسراء جمال
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شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد شنغهاي للأنظمة الميكروإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر معهد بحوث الإلكترونيات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويهدف البروتوكول إلى التوأمة ونقل التكنولوجيا بين حاضنة "طريق" التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات ونظيرتها "innospring" التابعة لمعهد شنغهاي.

وثمن الوزير هذا التعاون المثمر بين الجانب المصري والصيني الذي يعتبر شريك استراتيجي لمصر في العديد من المجالات، وبالأخص صناعة الإلكترونيات، مشيرا إلى اهتمام مصر بتطوير هذا المجال الحيوي وتعظيم مشاركته في الاقتصاد المصري.

وأوضح د. عبدالغفار أن الوزارة لها خطة طموحة للتعاون مع مختلف دول العالم لنقل تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات وتوطينها فى مصر، مشيدا بجهد معهد بحوث الإلكترونيات فى تنفيذ هذا الاتفاق وما يتيحه من فرص لشباب الباحثين للاستفادة منه.

وأشار الوزير إلى أن البروتوكول يهدف لتعزيز وتطوير ومساعدة كل من برامج الحاضنتين فى أبحاث صناعة الإلكترونيات، وتحديدا مشاريع حاضنة "SIMIC-Innospring" المتخصصة فى أنظمة المستشعرات اللاسلكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وحاضنة "ERI-TARIEIC" أو "طريق" المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات فى مجال دعم الابتكار فى برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال، وكذلك التعاون فى مجال البحث والتطوير التكنولوجى وأنشطة التسويق ونقل التكنولوجيا وتسويق براءات الاختراع والترويج لها، والتعاون فى نقل التكنولوجيا فى الهندسة الصناعية لتحويل نماذج الأبحاث الأولية إلى نماذج صناعية قابلة للإطلاق فى الأسواق.

وأضاف د. عبدالغفار أن البروتوكول يتيح تبادل الزيارات بين الباحثين المتخصصين والقائمين على برامج الحاضنتين من أجل رؤية استراتيجية مشتركة ذات تأثير اقتصادى وتشغيل حسب الخبرات المتاحة.

ووقع البروتوكول د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود. رين جايا المدير العام لحاضنة "إنوسبرنج" الصينية، كما شهد التوقيع عبر الفيديو كونفرانس من السفارة الصينية بالقاهرة، لياو ليتشيانج، السفير الصيني بمصر، ومن السفارة المصرية بالصين السفير أحمد عبد العزيز القنصل العام للسفارة المصرية بشنغهاى.

وعلى جانب آخر تفقد الوزير والسادة الحضور المقر المؤقت لمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات، والذى يضم مركز تحديث الصناعة وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال العاملين بقطاعى الصناعات الإلكترونية والرقمية، واطلعوا على نماذج للشركات الناشئة المتخرجة من حاضنة "طريق".

وخلال فعاليات الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه بين مدينة العلوم والتكنولوجيا التابعة للمعهد، وشركة "MSA"للمشروعات التجارية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ويمثلها فى مصر شركة الشرق الأوسط للأنظمة الأمنية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للتعاون فى أبحاث وصناعة الإلكترونيات، وهى أول شركة استثمارية بالمدينة، ويهدف البروتوكول إلى دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار فى مخرجات البحث العلمى وريادة الأعمال والتدريب خاصة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج التنمية الصناعية.

قام بالتوقيع د. هشام الديب ممثلا للمدينة، والسيد إبراهيم الجارحي الرئيس التنفيذي لشركة MSA.

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