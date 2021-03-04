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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكاديمي: الطفولة في اليمن الأكثر تضررًا من الحرب

الخميس 04/مارس/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
سميرة إبراهيم
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قال فارس البيل، الأكاديمي اليمني، إن الطفولة في اليمن كانت الأكثر تضررًا من الحرب، ويمكن القول إن الجيل المصاحب لهذه الحرب عاش أسوأ المراحل ربما في تاريخ اليمن المعاصر.

وأضاف الأكاديمي اليمني في تصريحات لـ"الدستور"، أنه ليس لمجرد أن أطفال هذه السنين صاحبوا الحرب فقط وفقدوا معها الأمان والمتعة بالحياة واللعب واللهو والمغامرات، إنما لأنهم أيضا كانوا وقودا لهذه الحرب وأداة من أدواتها، وبموازاة هذا حرموا من التعليم أو على الأقل وجدوا تعليما رديئا للغاية.

وأضاف: "وتوزع الأطفال في اليمن بين ساحات المعركة أو ساحات العمل والعناء وتحمل مسئولية الإعالة والبحث عن مصادر دخل بممارسة أعمال شاقة أو من نجى من ذلك، فإنه حتما لم يلقَ رغباته وهواياته الطبيعية، والمؤكد أنه يعيش طفولته بشكل جاد ومحروم أكثر مما ينبغي.. بسبب ظلال الحرب الواقعة على كل شيء".

وتابع الأكاديمي اليمني، "اعتمدت مليشيا الحوثي على الأطفال منذ بداياتها، وفي الحروب الست من ٢٠٠٤ - ٢٠٠٩ م تعهد زعيم الحوثيين للأمم المتحدة بعدم تجنيد الأطفال، لأنها لاحظت أن ثلث مقاتلي الحوثي هم أطفال، بحسب تقارير منظمات تابعة لها، وبعضهم تحت سن 14".

واستكمل: "لكن هذا التجنيد زاد بعد دخول الحوثي إلى صنعاء ورصدت معسكرات عديدة تقوم بتدريب الأطفال تدريبا سريعا ثم دفعهم إلى الجبهات بشكل عشوائي، وهناك يتعرضون لأقسى الانتهاكات النفسية والجسدية".

وأضاف: ولنا أن نتصور الكارثة التي ستنتج خلال العقود القادمة عندما يكون هذا الجيل الذي لاقى كل هذه الويلات وحرم من الحياة الطبيعية والنمو المتسلسل، كيف سيكون حاضرا في المستقبل وبأي سلوك ورؤى وتصورات سيدير المجتمع؟

وأكد الأكاديمي اليمني المطلوب ألا تبقى المنظمات عند حدود التحذير وحسب، فهذه الحرب حتى لو انتهت قريبا فإن آثارها ستمتد وبالتالي على الأمم المتحدة أن تتخذ تدابير عاجلة وصارمة لمنع استغلال الأطفال في هذه المعارك، ومنحهم فرصة جيدة للتعليم والرفاهة، ومحاولة إبعادهم عن هذه المحارق والمعاناة قدر الإمكان، ويمكن أن تكون هذه الضغوط والتدابير من هذا الاتجاه إحدى مفاتيح الحل لإنهاء الحرب في اليمن.

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