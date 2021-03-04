تطعيم 977 ألف طفل ضد شلل الأطفال بجميع مراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حتى يومي الخميس والجمعة من مارس الجاري، للوصول إلى جميع الأطفال من الفئات المستهدفة من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.وقال المحافظ، إنه تم تطعيم 977 ألفا و537 طفلا خلال أعمال الحملة القومية ضد شلل الأطفال بنسبة 98% من إجمالي المستهدف، بهدف أن تصبح مصر خالية من شلل الأطفال.من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار الفرق الطبية في الحملة تطعيم الأطفال لتحقيق المستهدف من الحملة، مؤكدًا إزالة كافة المعوقات التي تقابل الفرق المشاركة.وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي أن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2651 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.