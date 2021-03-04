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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات النقل

الخميس 04/مارس/2021 - 01:46 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، بمتابعة سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارتي شرق طنطا والسنطة التعليمية، حيث تفقد سير أعمال اللجان والعملية ومع انطلاق سادس أيام امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020 2021، الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية، والمرحلة الإعدادية، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.

وقام بمتابعة لجان الامتحانات بمدارس العنانية الإعدادية بنات، ومحمد فريد الإعدادية بنين التابعتين لشرق طنطا، وكفر الشيخ مفتاح الابتدائية التابعة للسنطة التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان، وحجرات الكنترول بالمدارس وأجهزة الحاسب المخصصة لرصد النتائج، وأكد على ضرورة الرصد أولا بأول في جميع المواد، وسرعة استخراج النتائج بعد مراجعة التوجيهات الفنية لأوراق الإجابة، ومراعاة صالح جميع الطلاب، والتشديد على ماورد من تعليمات معالى الأستاذ الدكتور الوزير ومعالى الأستاذ الدكتور نائب الوزير بخصوص استخراج وإعلان النتائج، وخلال المتابعة شدد وكيل الوزارة على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

من ناحية أخرى، فقد تأكد وكيل الوزارة من توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب بالمدارس، والتأكد من سلامة تواريخ الصلاحية على كل وجبة.
يذكر أن الصف الثاني الإعدادي يؤدي اليوم ثان أيام امتحانات النقل متعددة المواد للمرحلة الإعدادية، وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى حسن سير الامتحان بجميع اللجان، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس.

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