فتح باب التسجيل لتلقي لقاح كورونا بالأقصر
الخميس 04/مارس/2021 - 01:58 م
هدى الأميرطباعة
أعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، ودكتورة إلهام محمد، وكيل المديرية، فتح باب التسجيل لتلقي لقاح فيروس الكورونا من خلال الرابط التالي www.egcovac.mohp.gov.eg
كما تدعو مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد، تحت قيادة الدكتور محمد محمد الرملي مدير عام المستشفي، كل الحالات المستهدفة سواء كبار السن أو المرضى بأمراض مزمنة بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح، كأول خطوات القضاء على هذا الوباء اللعين.
جدير بالذكر أن اللقاح يحمى من الإصابة بنسبة 86%، ويحمى من المضاعفات والحالة الخطرة بنسبة تصل إلى 99%.
كما أن مركز اللقاح الكائن بمستشفي الحميات يبدأ اليوم من الساعة 1 الظهر احتى الساعة السابعة مساء، استقبال المواطنين الذين تم تسجيلهم على موقع الوزارة.
كما تدعو مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد، تحت قيادة الدكتور محمد محمد الرملي مدير عام المستشفي، كل الحالات المستهدفة سواء كبار السن أو المرضى بأمراض مزمنة بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح، كأول خطوات القضاء على هذا الوباء اللعين.
جدير بالذكر أن اللقاح يحمى من الإصابة بنسبة 86%، ويحمى من المضاعفات والحالة الخطرة بنسبة تصل إلى 99%.
كما أن مركز اللقاح الكائن بمستشفي الحميات يبدأ اليوم من الساعة 1 الظهر احتى الساعة السابعة مساء، استقبال المواطنين الذين تم تسجيلهم على موقع الوزارة.