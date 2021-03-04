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محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

الخميس 04/مارس/2021 - 01:43 م
حبس
حبس
حسام محفوظ
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قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس متهم 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم عمرو نورهان في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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