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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بمليار جنيه.. انتهاء تطوير وحدات صحية ومدارس بالصعيد في يوليو

الخميس 04/مارس/2021 - 01:43 م
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بصدد الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات التعليم والصحة والصرف الصحى بمحافظة الصعيد بحلول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية قاربت المليار جنيه، وذلك فى إطار المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضحت الوزارة، أن المشروعات تشمل مد خدمات الصرف الصحى لقرية الزواية بمحافظة أسيوط بتكلفة 145 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة محطات الصرف الصحى والبدء فى تركيب الوصلات المنزلية بقرى المحافظة، وتحسين مستوى تغطية الخدمة لأبناء القرى المحرومة، وتطوير محطة صرف بقرية المحمودية بديروط بتكلفة 20.5 مليون جنيه، إنشاء محطة صرف بقرية البلايزة بمركز أبو تيج بتكلفة 65.6 مليون جنيه.

كما شملت المشروعات إحلال كلى للوحدة الصحية بمركز أبنوب قرية المعابدة الغربية بتكلفة 6 مليون جنيه، ووحدة الصحية بقرية عرب الشنابلة بتكلفة 6 مليون جنيه، توسعة مدرسة نزالى الحراجات للتعليم الأساسي بتكلفة 4.5 مليون جنيه من خلال إنشاء 9 فصول بطاقة استيعابية 360 طالبا، وتوسعة مدرسة أبو الحارث للتعليم الأساسي بتكلفة 7.5 مليون جنيه بطاقة استيعابية 700 طالب، وتوسعة مدرسة عرب مطير بإنشاء 23 فصلا بطاقة استيعابية 920 طالبا بتكلفة 5.1 مليون جنيه، وإحلال جزئى لمدرسة بلوط الإعدادية بإنشاء 14 فصلا بطاقة استيعابية 560 طالبا بتكلفة 4.6 مليون جنيه.

وفى محافظة قنا، أشار تقرير التخطيط إلى تطوير مدرسة نجع عزوز الإعدادية بتكلفة 6.7 مليون جنيه من خلال إنشاء 16 فصلا بطاقة استيعابية 640 طالبا، وتوفير خدمة الصرف الصحى بقرية السلامية بنجع حمادى بتكلفة 86 مليون جنيه، وتطوير الوحدة الصحية بمركز أسوان قرية وادى علاقى بتكلفة 16.1 مليون جنيه.

أما بمحافظة المنيا، تعتزم الحكومة الإنتهاء من تطوير الوحدة الصحية بقرية البربا طبقًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتطوير مدرسة بنى موسى بمركز أبو قرقاص بتكلفة 3.2 مليون جنية من خلال إنشاء 8 فصول جديدة، وتطوير محطة صرف صحى بقرية الدلجا بمركز دير مواس بتكلفة 368.4 مليون جنيه، ومحطة صرف صحى بقرية بنى وركان بتكلفة 39 مليون جنيه.

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