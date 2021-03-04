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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض حكاية «لا سحر ولا شعوذة» من «حلوة الدنيا سكر» السبت

الخميس 04/مارس/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تبدأ قناة dmc عرض حكاية "لا سحر ولا شعوذة " من مسلسل "حلوة الدنيا سكر " بعد غد السبت والحكاية الجديدة من بطولة هنا الزاهد، ومحمد كيلاني، وليلي عز العرب، چينا سليم، ياسمين رحمي.

يعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

و مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل".

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج k media، كريم أبوزكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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