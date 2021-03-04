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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية: تطهير 26 كيلو و300 متر من المساقي الخصوصية خلال فبراير

الخميس 04/مارس/2021 - 01:42 م
تطهير
تطهير
ولاء القاضى
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صرح المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 26 كيلو و300 متر من المساقي خلال شهر فبراير 2021، وتم إزالة جميع الحشائش والعوالق التي تعوق تدفق مياه الري للأراضي المنزرعة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم التطهير بالنوع التعاوني وشمل عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز شبين الكوم ناحية (الماى ــ البتانون) بمجموع أطوال (2.600كم)، ومركز أشمون ناحية (سمادون ـــ أشمون ـــ منيل دويب) بطول (8.700 كم)، وكذا الشهداء ناحية (بندر الشهداء ــ عشما وكفر عشما ــ أبو كلس ــ سلامون قبلى) بطول (7.500 كم)، ومركز تلا ناحية (كمشيش) بطول (7.500 كم).

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

هذا وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بخطة التطهير حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة والحد من انتشار الأمراض.

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