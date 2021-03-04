محاكمة مدير التحصيل بشركة خدمات نقل الدم لاختلاسه 300 ألف جنيه

أحالت نيابة الأموال العامة العليا مدير إدارة التحصيل بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم للمحاكمة لاختلاسه 300 ألف جنيه.وتبين أنه خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2015 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، بصفة المتهم موظفًا عامًا ومن مأموري التحصيل "مدير إدارة التحصيل" بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات التي تمتلكها الدولة، اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.واتضح أنه اختلس مبلغ 300 ألف جنيه قيمة المديونيات المستحقة للشركة التي استلمها من مندوبي التحصيل، بعد أن حصَّلوها من العملاء والمعهود به إليه بسبب وظيفته لتوريده إلى خزينة الشركة، إلا أنه أثبت على النظام الإلكتروني لإدارة التحصيل استلامه للمبلغ آنف البيان، واحتبسه لنفسه بنية تملكه دون توريده إلى خزينة الشركة جهة عمله.