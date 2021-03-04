بورسعيد: 4353 طالبًا أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهى، اليوم الخميس، عن تمكن 4353 طالبًا من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا بنسبة 99.61% بينما لم يتمكن 17 طالبًا من أداء الامتحان.وأضافت في بيان لها، أن 1599 طالبًا تمكنوا من أداء امتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية إلكترونيًا بنسبة 100%، وأن الفترة الأولى 4370 طالبًا، وتغيب 13 طالبًا، بينما حضر الفترة الثانية 1599 طالبًا وتغيب 6 طلاب.وأشارت في بيان لها، إلى أن الطلاب موزعون على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، وأنه لم تسجل غرفة العمليات أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان، وأن وكيل الوزارة تابع انتظام سير الامتحانات من غرفة العمليات بديوان المديرية.