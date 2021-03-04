أغرب من الخيال.. حكايات من حياة رجاء الرفاعي ويوسف إدريس

- رأى نفسه يقود مركبة فضائية ويجوب الفضاء



- أصر أن يجري له مجدي يعقوب جراحة القلب-



- أرسل لزوجته خطابًا غراميًا ذكر فيه كل عيوبه



- أطلق اسم شخصيته على ابنه



- منعت الصحفيين من الصيد العكر في أزمة نوبل



كانت علاقة يوسف إدريس برجاء الرفاعي غريبة جدا، فقد ذكرت في حوار أجري معها عام 1996 مع جريدة المصور الكثير من الاسرار في حياتها مع الأديب الكبير، وكيف تنبأ بموته، وكيف عرف بوفاة أمه وشقيقته، والعديد من الحكايات نوردها في التقرير التالي.قبل وفاة يوسف إدريس بأسبوع ماتت أمه وشقيقته، وقتها كان في لندن ولا يفيق من الغيبوبة إلا نادرا، ومع هذا فقد قال لي إنه يعلم أن أمه وشقيقته قد ماتتا، رغم أنني أخفيت عنه الخبر".وقال لي أنه لو قدر له أن تستمر حياته فسوف يسافر للحج وزيارة قبر الرسول، وتجلى صفاؤه قرب نهايته وكاد يقول إنه سيموت لا محالة قريبا، ولكنه خشي من قول الكلمة لعلمه بمدى تأثيرها على نفسي"، وفي إحدى المرات قال لي إنه رأى نفسه يركب طبقًا فضائيًا يجوب به السماء، وبعدها مات.سافر يوسف إدريس إلى الولايات المتحدة الامريكية للعلاج، وهناك فحصه الدكتور "روس"، وأجرى قسطرة للقلب وشاهد المرضى وكأنهم في مجزر آلي ينتظرون دورهم، فغادر أمريكا إلى لندن، حسبما ذكرت رجاء رفاعي زوجته في حوار أجري مها على صفحات مجلة "المصور".و أصر "إدريس" على أن يجري الدكتور مجدي يعقوب العملية بنفسه لأنه مصرى يقدر المشاعر، كان ذلك عام 1982 وقال له الدكتور مجدي يعقوب إنه يستطيع الحياة دون اللجوء لعملية جراحية، ولكنه يخشى عليه من وسوسته وقلقه على مرضه فيموت من القلق وكان لا بد من إجراء لعملية.قالت رجاء الرفاعي، كان عمري 17 عامًا وكان يكبرني ورآني ووقع بيننا الإعجاب المتبادل ودام 15 يومًا فقط، ووجدته يرسل إلىّ خطابًا مطولًا يشرح فيه كل عيوبه كشخص، يصف نفسه بأنه صعب المراس لهذا فهو يخيّرني بين الارتباط به بعد هذا الاعتراف أو أكون في حلّ من الزواج واسترسل في شرح عيوبه.تعلقت به أكثر، أما أسرتي فقد توجّست منه خيفة بعد اطلاعها على الخطاب وكان هذا عام 1957 في الوقت الذي لا يتحدث فيه العريس عن عيوبه، إنما كان مثلًا ملاكا طاهرا نازلا من السماء وعلى العروس أن تتقبله دون اختيار.بعد فترة نال إعجاب الأسرة كلها إذ اكتشفت أن صفاته كفنان تقربه كإنسان إلى الجميع، وبعد 15 يومًا من التعارف تم الزواج في ليلة واحدة، لأن يوسف رفض إجراءات الزواج العادية المتعبة من خطبة وشبكة وكتب كتاب وزواج، وكان أن أرسل في طلب أمه وتم الزواج، كان المهر مبلغًا رمزيًا، وأيضًا اشترى لي هدية عبارة عن غويشة جميلة، ثم واجهنا أزمات طاحنة بعد زواجنا، فاضطررنا لبيع الغويشة لفك الأزمة ثم اشترى لي عشرات بدلًا منها بعد ذلك.كان قلبه كبيرًا مع الأولاد دون تمييز، وأذكر أنه حين كان ابنه سامح في العراق ووقع الغزو العراقي للكويت عاش يوسف عشرة أيام كالمجنون، وكاد يموت خوفًا وفزعًا على ابنه وود لو سافر للبحث عنه، فأنا ربما أحتمل الألم أما يوسف إدريس فلا يتحمل ولا يصبر.وهو كأي أب مصري يعرف كيف يسعد أولاده على الدوام وإن كان سعيدا لوجود نسمة كبنت في المنزل، وكان يراقبها من طفولتها وهي تنمو كأنثى لأن الأطفال البنات تظهر في تصرفاتهن، أشكال وصور الأنوثة والمرأة عن الأطفال الأولاد، ولما كبرت نسمة كان يقول لها إنه تعلم سلوك المرأة من مراقبته لتصرفاتها وإن كانت "الفرافير" أحب الأعمال إلى قلبه فإن قصته "لعبة البيت" التي كتبها في مطلع حياتنا الزوجية ليست أفضل أعماله، لكنها أقربها إلى نفسي بعد "الفرافير" لأن بطلها اسمه سامح، لهذا كان ابننا الأول اسمه سامح".قالت رجاء الرفاعي، زوجة يوسف إدريس التي رحلت عن عالمنا أمس الأولفي أحد حواراتها:"نعم، منعت الصحفيين من الصيد في الماء العكر وقت أزمة نوبل حتى لا تستفحل المشكلة بين يوسف ونجيب محفوظ، وبشهادة الجميع فإن يوسف كان يستحق نوبل وقد سبق ورشح لها 3 مرات وكتبت "التايم" وقتئذ عن هذا الترشح.وحين رشح نجيب محفوظ للجائزة أدلى يوسف بأحاديث غاضبة للصحافة، زادت الأزمة اشتعالًا وحدثت فجوة بين العملاقين، لكنها لحسن الحظ لم تستمر، وكان يوسف أول من رفع سماعة التليفون لتهنئة نجيب محفوظ على نوبل فهذا شرف لمصر والعرب، وهذا أيضًا لا يمنع غضب يوسف وإلا ما كان إنسانًا طبيعيًا.في النهاية هذا اسمه يوسف إدريس وذاك اسمه نجيب محفوظ، الأول قلق متأجج دومًا، والثاني كثير الصبر والهدوء وطول النفس.